TRADATE – Un semaforo anti-allagamento per tutelare la sicurezza degli automobilisti: è questa la richiesta contenuta in una mozione presentata dai consiglieri comunali di opposizione dei gruppi Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico.

Il documento, protocollato lunedì 8 luglio, punta a risolvere una criticità nota da tempo: il sottopasso di via Piave, spesso soggetto ad allagamenti durante i temporali, con veicoli rimasti bloccati e l’intervento ripetuto dei vigili del fuoco. Una situazione che, secondo i firmatari, comporta rischi concreti per la sicurezza stradale.

La mozione chiede al sindaco e alla giunta due interventi precisi: l’installazione di un semaforo che segnali l’inagibilità del sottopasso in caso di accumulo d’acqua e la predisposizione di segnaletica visibile e illuminata per avvisare per tempo gli automobilisti. Una soluzione prevista anche dall’articolo 41 del Codice della Strada per la gestione della viabilità in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

A sottoscrivere la proposta sono stati i consiglieri di Tradate Futura Pietro Vanzulli, Marco Boga, Francesca Sarti, Laura Cavalotti di Partecipare sempre e per il Pd Umberto De Rosa e Stella Casola.

Ora la proposta sarà discussa in consiglio comunale. Le opposizioni auspicano un intervento urgente per evitare nuovi disagi e garantire la sicurezza.

