UBOLDO – Un grigio muro di cemento, per anni nascosto da sterpaglie e da una vecchia baracca, si è trasformato in una luminosa esplosione di colori nel giardino dell’asilo “Colombo-Morandi” di Uboldo. Il merito è dell’artista Fabrizio Vendramin, che ha donato una nuova vita a quel tratto di recinzione attraverso un murales ricco di fiori e colori pensato per rallegrare lo spazio giochi dei più piccoli.

Tutto è iniziato dopo alcuni lavori di pulizia vicino all’ingresso dell’asilo, dove è stata rimossa una struttura abbandonata e sistemato il terreno. Così è emersa una lunga parete grigia, finora rimasta nell’ombra. Da lì l’idea: coinvolgere un artista del territorio per trasformare quella superficie in qualcosa di bello e significativo.

Vendramin, noto per la sua disponibilità verso iniziative locali, ha accolto con entusiasmo la proposta. Armato di pennelli e vernici, ha realizzato un’opera che oggi abbellisce l’intera area, visibile sia dal cortile sia dal piccolo parco giochi. Il suo intervento ha portato un’ondata di allegria e vivacità, regalando ai bambini un ambiente ancora più stimolante.

Non è la prima volta che l’artista uboldese lascia il segno nel paesaggio urbano: appena pochi giorni prima, a Fenegrò, aveva realizzato un murales sulla torre Enel dismessa del paese, dedicato al centenario della banda musicale, raffigurando i volti storici dei musicanti.

(foto dalla pagina Facebook dell’asilo Colombo-Morandi)

