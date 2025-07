Eventi

ROVELLO PORRO – Torna l’arte firmata Helianto con una nuova toccante esposizione: si intitola “Quasi Van Gogh” la mostra personale dedicata a Gianni Preatoni (1948–2020), artista autodidatta di origini locali, la cui opera riflette una vita vissuta con intensità, tra irregolarità e passione.

L’inaugurazione è in programma per sabato 19 luglio alle 18, nella sala del centro civico di piazza Porro 19, a Rovello Porro. In occasione della serata d’apertura, ci sarà una performance e a seguire un aperitivo offerto a tutti i presenti. L’evento, patrocinato dal comune di Rovello Porro, segna il ritorno dell’associazione Helianto nel territorio con un progetto espositivo che si preannuncia denso di emozioni e significato.

Gianni Preatoni, figura complessa e autentica, ha saputo trasformare la pittura in un’esigenza espressiva profonda, quasi vitale. La mostra si configura come un omaggio sentito alla sua visione artistica, fortemente segnata da un vissuto fuori dagli schemi e da una creatività istintiva che molti hanno accostato allo spirito tormentato e luminoso di Van Gogh.

“Quasi Van Gogh” sarà visitabile il sabato 19 e la domenica 20 luglio nei seguenti orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

L’iniziativa culturale è curata e promossa da associazione Helianto, da anni attiva nel promuovere arte, inclusione e partecipazione culturale nel territorio. Per maggiori informazioni consultare il sito www.helianto.it oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09