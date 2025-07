Groane

SOLARO – “Nessun Dorma”, un nome che racconta l’invito a vivere la Notte bianca di Solaro, che torna sabato 12 luglio per la sua quattordicesima edizione. L’iniziativa, organizzata dal Comune, porterà musica, spettacoli e animazione nelle vie del centro cittadino dalle 18,30 fino a tarda notte, trasformando l’intera area in una festa a cielo aperto. Tante le proposte pensate per ogni fascia d’età: tra bancarelle di street food, stand di hobbisti e giochi per i più piccoli, ci sarà spazio per divertirsi insieme e riscoprire la socialità.

Una delle particolarità dell’evento è la sua capacità di coinvolgere tutta la comunità. I negozi resteranno aperti e molte associazioni locali contribuiranno con attività ed esposizioni, in un’atmosfera che unisce cultura e intrattenimento. La città, per una sera, cambierà volto con luci, suoni e colori capaci di rendere magica anche la notte più buia.

Il momento clou è atteso alle 22,30, con il concerto gratuito del Delirio Musicale Collettivo, gruppo che porta sul palco un mix esplosivo di ritmo, energia e partecipazione. L’obiettivo? Far ballare e cantare tutti, sotto le stelle, in un’esperienza collettiva che ha già conquistato Solaro nelle scorse edizioni.

Negli anni la Notte bianca è diventata uno degli appuntamenti più amati dell’estate solarese, capace di richiamare non solo i residenti ma anche tanti visitatori dai comuni vicini. Un’occasione per stare insieme e riscoprire il piacere di vivere il proprio paese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09