TRADATE – La società di baseball e softball di Tradate Hornets sarà presente durante i “Venerdì Bianchi del Commercio” a Tradate, l’evento iniziato lo scorso 4 luglio e promosso dal comune tradatese in collaborazione della Pro Loco e del Distretto Urbano del Commercio che animerà ed illuminerà dalle 20 via Cavour, corso Bernacchi, via Santo Stefano e corso Matteotti tutti i venerdì del mese di luglio con musica, intrattenimento, spettacoli e negozi aperti fino a tarda sera.

Grandi e piccoli avranno, dunque, la possibilità di conoscere gli Hornets tra le vie centrali di Tradate durante i venerdì 11, 18 e 25 luglio per condividere la passione per il baseball e softball.

Il comunicato:

“Cosa può succedere di magico in una notte di mezza estate? Può succedere di passeggiare dopo cena per Tradate e di incontrare d’improvviso dei ragazzi in divisa giallo nera che vogliono farti conoscere il loro sport. Ecco che allora la magia prende vita e incontri il baseball. Perché lo sport, quando è vissuto con gioia, va di pari passo con la voglia di stare insieme. Il baseball è questo: un gioco che unisce, che crea squadra, che accoglie ogni individualità dentro un grande gruppo. un mix perfetto di libertà e appartenenza. e quando succede è pura magia. Gli Hornets ti aspettano in centro a Tradate, tutti i prossimi venerdì sera di luglio, vieni a trovarci e ad incontrare la magia del baseball in giallo nero”.

(foto da archivio)