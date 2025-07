Calcio

SARONNO – “Abbiamo pensato a questo progetto per i nostri ragazzi, perchè possano migliorare e crescere e dare la possibilità a quei giovani che uscendo dal vivaio non sono magari pronti al debutto con la formazione maggiore in Eccellenza, possano restare comunque con noi per continuare a migliorare”: così il direttore generale Marco Proserpio presenta il progetto che ha portato il Fbc Saronno ad avere, per la prossima stagione, anche una seconda squadra.

“La denominazione è Garibaldi Saronno 2025, si parte dalla Terza categoria ma con l’obiettivo di arrivare in Prima il più rapidamente possibile” riepiloga Proserpio.

Casa della Garibaldi Saronno è il centro sportivo Matteotti di via Sampietro, che è anche casa del Fbc, una struttura che nel corso del tempo – e grazie agli sforzi della società calcistica – è stata rinnovata e migliorata.

