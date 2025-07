iltra2

CISLAGO – Domenica 13 luglio si terrà la prima escursione in bicicletta del programma “Olona in bicicletta. Tante storie senza fretta”, arrivato alla sua terza edizione, attività tra i Plis del sistema Insubria Olona con il parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, in collaborazione con Archeologistics.

Le escursioni hanno lo scopo di far conoscere i luoghi che si visitano attraverso una modalità lenta e alla portata di tutti, cercando inoltre di raccontare la storia locale e di chi vi ha vissuto. Le escursioni più difficili o che presentano dislivelli sono segnalate; si svolgono alla domenica e hanno durata di

circa 3 ore. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare l’adesione.

In particolare il primo appuntamento, dal titolo “La famiglia Castelbarco e le chiese del Bosco del Rugareto”, partirà domenica 13 luglio, alle ore 9.30, con ritrovo in via Cardinal Schuster, a Rescalda. La pedalata si svolgerà lungo l’anello di Rescaldina con deviazione fino a Cislago, dove sarà possibile ammirare diversi edifici di particolare interesse, passando i resti della Cascina Visconta, per il Castello Visconti-Castelbarco, la chiesa santa Maria Assunta, l’oratorio privato Visconti ed infine far visita alla Chiesa della Madonna della Neve.

La distanza complessiva è di circa 15 km ad anello, con percorso adatto a mountain bike e di difficoltà facile. Per informazioni: [email protected]; +39 328 8377206.

