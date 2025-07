Città

SARONNO/SARONNESE – Un week-end tra concerti all’aperto, festival gastronomici, laboratori creativi, letture sceniche e visite guidate: tante occasioni per vivere al meglio queste calde notti d’estate.

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio

SARONNO – Approda in via Amendola il “Festival Rock in Saronno”, una tre giorni di musica dal vivo e street food. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it .

SOLARO – Torna la Festa Abbruzzese nella locazione del centro sportivo Scirea di corso Berlinguer 2, evento, organizzato dall’associazione “Abruzzo nel cuore”, con piatti tipici regionali e musica dal vivo.

Venerdì 11 luglio

NOVA MILANESE – Alle 16, al centro di cultura di villa Brivio in piazzetta Vertua Prinetti 4, laboratori di poesia e acquarello condotti da Fabrizio Sproviero e Isabella Ponti. Informazioni e iscrizioni all’e-mail [email protected] .

LIMBIATE – Dalle 21, in piazza Tobagi, si balla con le serate a tema latino del Summer Festival 2025. Dettagli al sito www.comune.limbiate.mb.it/vivere-il-comune/evento/serata-latino-ritmo-e-passione-al-summer-festival .

ROVELLASCA – Alle 21, a villa Bianca in via Cesare Battisti 12, “Lucia Caruso – La nuova Elsa”: letture a cura di Domitilla Colombo con l’accompagnamento del corpo musicale Giuseppe Verdi. Dettagli al sito www.comune.rovellasca.co.it .

Sabato 12 luglio

MISINTO – Torna, nella location dell’area feste di via del Cavo 25, la Misinto Bier Fest 2025, lo storico evento estivo che unisce birre artigianali, cucina tipica e musica dal vivo (in foto una passata edizione).

Domenica 13 luglio

VAREDO – La delegazione Fai di Monza propone delle visite guidate a villa Borsani di via Umberto I 148. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.fondoambiente.it.

SARONNO – Dalle 14.30, al Chiostro Art Café di viale Santuario 11, nuovo appuntamento con il “Gran torneo estivo Città di Saronno”. Iscrizioni al Numero 3711179430.

ROVELLASCA – Alle 18.30, presso il Parco Burghé, va in scena lo spettacolo per bambini “I tesori dei pirati”. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.