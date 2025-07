Città

SARONNO –Un gesto di solidarietà che ha toccato il cuore di molti quello raccontato nelle ultime ore su un gruppo Facebook “Sei di Saronno se”. A condividerlo è stata una madre, che ha voluto ringraziare pubblicamente due sconosciuti per aver aiutato la figlia disabile in carrozzina a raggiungere il binario del treno alla stazione di Saronno, nonostante gli ascensori fuori uso. “Un ringraziamento speciale per due persone davvero di cuore – ha scritto – che alla stazione di Saronno hanno portato mia figlia disabile in carrozzina sul binario del treno in quanto gli ascensori non funzionavano. Persone straordinarie ce ne sono ancora!”.

Il post ha suscitato grande commozione: decine e decine i commenti di apprezzamento per l’azione gentile e le critiche per i disservizi che ormai da mesi rendono difficoltoso l’accesso ai binari, soprattutto per chi ha difficoltà motorie.

Nel frattempo, continuano i problemi alle infrastrutture della stazione. Da parte di pendolari e viaggiatori è in corso il countdown per le date di ripristino delle scale mobili, che indicano giovedì 31 luglio 2025 come termine dei lavori. Un annuncio che però ha suscitato più frustrazione che sollievo tra i viaggiatori: non è mancato chi, con un tratto di penna, ha modificato l’anno da “2025” a “2035”, trasformando l’avviso in una forma di protesta simbolica.

Secondo quanto riportato da Ferrovienord, le scale mobili che collegano il sottopassaggio al binario 6 e 7 sono fuori servizio dal novembre 2023. La scala mobile verso il binario 1 è guasta dal 12 novembre 2024, mentre quella per i binari 4 e 5 è ferma dal 4 dicembre dello stesso anno. Entro il 31 luglio dovrebbero essere ripristinate tutte, tranne quella per i binari 4 e 5, il cui termine è fissato al 31 agosto.

La situazione non migliora a Saronno sud, dove dal 29 maggio 2025 sono fuori uso tutti gli ascensori per accedere ai binari. Anche qui la data prevista per il ripristino è fissata al 31 luglio.

Nonostante la possibilità di richiedere assistenza per tempo (almeno 48 ore prima, come segnalato nei cartelli), resta il fatto che la seconda stazione più trafficata della Lombardia continua a essere inaccessibile per molte persone. E mentre si attendono soluzioni concrete, sono i gesti spontanei e gentili a fare la differenza.

