Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 10 luglio, emergono diversi episodi di cronaca avvenuti nel Saronnese: dallo scippo a Saronno all’arresto di un pensionato con una centrale di spaccio in casa. Riflettori puntati anche su un rincaro per i pendolari del Malpensa Express e sull’attesa festa della Mezzanotte bianca a Caronno.

Una donna di 60 anni è stata scippata della collana in via Diaz, vicino alla stazione di Saronno. Dopo il grande spavento, lancia un appello ai cittadini: “State attenti, può succedere a chiunque”.

Un pensionato è stato arrestato dopo che nel cruscotto della sua auto sono stati trovati oltre 100 grammi di cocaina. A casa aveva una vera e propria centrale di spaccio, tra materiale per il confezionamento e bilancini.

Un uomo di 35 anni ricercato a livello europeo è stato fermato dopo aver tentato di rubare decine di antiparassitari per animali. Viveva a Cislago.

Dal primo agosto scatterà un aumento per i biglietti del Malpensa Express. Il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, ha reso nota la decisione e chiede maggiore trasparenza da parte di Trenord.

Cresce l’attesa a Caronno Pertusella per la Mezzanotte bianca di sabato: una serata ricca di musica, intrattenimento e negozi aperti fino a tardi per animare il centro cittadino.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09