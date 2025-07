Altre news

SENAGO – È uno dei casi che ha scosso più profondamente l’opinione pubblica: Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di sette mesi, è stata uccisa con trentasette coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio 2023. Il suo corpo fu poi ritrovato in un lembo di terra a Senago, nel Milanese, dopo un tentativo di occultamento e incendio da parte dell’assassino.

A poco più di un anno da quel femminicidio, il programma “Nella mente di Narciso”, condotto da Roberta Bruzzone, torna a ricostruire il delitto nella puntata in onda sabato 12 luglio alle 23.15 su Rai 2. L’appuntamento mette in fila tutti gli elementi del caso, ricostruisce con precisione le fasi dell’omicidio e approfondisce i tratti narcisistici e manipolatori della personalità di Impagnatiello.

Attraverso una griglia analitica che raccoglie le caratteristiche del narcisismo patologico, la criminologa e psicologa forense guida lo spettatore in un percorso di consapevolezza per riconoscere segnali e comportamenti che possono indicare pericolosità emotiva e violenza latente. Un vero e proprio manuale per imparare a difendersi da relazioni tossiche.

La serie, prodotta da La Casa Rossa per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, diretta da Serena Pasquali Lasagni e sotto la supervisione editoriale di Marcello Ciannamea, è tra i format più apprezzati su RaiPlay. Dopo il successo in streaming, sta conquistando anche il pubblico televisivo.

