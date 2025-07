Misinto

MISINTO – Mentre in Germania i consumi di birra sono crollati del 7% nei primi cinque mesi dell’anno, con oltre 1.500 birrifici a rischio chiusura, a Misinto la storica Bierfest segna una crescita costante: oltre 55.000 presenze attese, un modello che unisce tradizione e innovazione, e una proposta pensata per famiglie, giovani responsabili e comunità locali. Il segreto del successo della manifestazione brianzola: un ambiente inclusivo, la scelta di prodotti alternativi alla sola birra (come Radler naturale e birra analcolica) e un legame profondo con il territorio. Così la Misinto Bierfest sfida la crisi diventando un vero caso nazionale.

Il calo tedesco – dovuto a cambiamenti nelle abitudini di consumo, all’inflazione e alla concorrenza di nuove bevande – si scontra con un trend opposto a Misinto. Già dai primi giorni dell’edizione 2025, la partecipazione è in linea con le migliori stagioni della Bierfest, confermando la forza di un format che si rinnova ogni anno senza perdere la propria anima popolare e identitaria.



“Il –7% di consumi in Germania è un campanello d’allarme per tutto il comparto della birra tradizionale – commenta Fabio Mondini, presidente di Gam E20, organizzatore della Bierfest – A Misinto, invece, vediamo una realtà diversa: affluenza alta, consumi in crescita e un pubblico sempre più variegato e consapevole rispetto al bere responsabile. Abbiamo costruito un modello che mette insieme tradizione, qualità, innovazione e un’atmosfera pensata per accogliere tutti: famiglie, giovani, gruppi di amici e chi vuole divertirsi in modo equilibrato. Anche la scelta di prodotti come la Radler naturale o la birra analcolica, amate dai più giovani, va in questa direzione.

La Bierfest è oggi un evento inclusivo e trasversale, non più solo una festa per ragazzi. La nostra vera forza è il radicamento nel territorio in cui vincono i rapporti umani, la cura e la coesione sociale”.



Oggi la Misinto Bierfest è uno degli appuntamenti più attesi del nord Italia. Protagonista è la birra del birrificio Mönchshof di Kulmbacher, uno dei marchi storici della Franconia, accompagnata dalla celebre “birra dell’autista”, analcolica e di qualità. La selezione è completata da una proposta gastronomica curata dalla Federazione Italiana Cuochi di Brianza e Como, che propone i più classici piatti bavaresi. Grande successo anche per l’area beach, con sabbia vera, sdraio, musica a partire dall’ora dell’aperitivo: un format rilassato e contemporaneo che parla a un pubblico giovane e trasversale. Tra le innovazioni del 2025: casse smart con intelligenza artificiale, che velocizzano ordini e pagamenti, riducendo le code e migliorando l’esperienza anche per gruppi numerosi.

Famiglie, comunità e solidarietà

Non solo birra. La Misinto Bierfest è da sempre attenta alla solidarietà e coesione sociale. Domenica 13 luglio si celebrerà la tradizionale Domenica della Solidarietà, con santa Messa sotto il tendone e un grande pranzo comunitario con le associazioni locali attive nel campo della disabilità.

La Misinto Bierfest in questi anni ha donato oltre 350.000 euro a progetti sociali nel Comune di Misinto, contribuendo al finanziamento di ambulanze, parchi inclusivi, strutture scolastiche e servizi per anziani e persone con disabilità.

“La Misinto Bierfest è possibile grazie a oltre 70 volontari che ogni sera garantiscono qualità, sicurezza e spirito di accoglienza – ha concluso Fabio Mondini –. In un’epoca in cui tutto è virtuale, qui si celebrano i legami veri, le relazioni umane e il senso autentico di appartenenza”.