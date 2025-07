Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della sindaca ilaria Pagani sulla Notte bianca condivisa su il sito comunale

Chi c’era lo ha visto con i propri occhi: una città piena di energia, attraversata da sorrisi, musica, incontri e voglia di stare insieme.

La Notte Bianca del 5 luglio è stata più di un evento: è stata una dichiarazione di energia collettiva. Una dimostrazione concreta che Saronno è viva, perché ha una comunità che crede nel valore dello stare insieme, che accende la città con iniziativa, bellezza e partecipazione.

Quando vedi i volti dei tantissimi saronnesi e visitatori dei paesi limitrofi felici, desiderosi di divertirsi e di essere a Saronno quella sera, capisci che Saronno è viva perché i saronnesi l’hanno voluto.

I saronnesi sono i negozianti, i cittadini, le associazioni, i bar, i ristoranti: sono loro il cuore pulsante della nostra comunità.

E lo capisci ancora meglio nei giorni successivi, quando a gran voce risuona un messaggio semplice ma potente: noi ci siamo, rifacciamola, Saronno è questa, viviamola, occupiamola.

È una voce collettiva che parla chiaro e che orienta il nostro impegno. Perché proprio da questo entusiasmo nasce la direzione che l’Amministrazione deve seguire: sostenere le attività e tutta la vita pubblica della città.

Incentivare gli spazi di partecipazione, accompagnare chi costruisce bellezza e socialità, valorizzare ogni iniziativa che rafforzi il senso di appartenenza e il legame con la città.

Sabato 5 luglio, con “Notte di Note”, abbiamo visto una Saronno accesa di partecipazione: oltre 70 negozi attivi, spettacoli per ogni età, danze, musica, creatività e migliaia di persone in centro.

Un successo reso possibile dalla sinergia tra commercianti, artisti, operatori culturali e cittadini.

In un contesto in cui la rigenerazione urbana passa anche attraverso la cultura e la socialità, questi eventi diventano fondamentali.

Non solo per l’economia locale, ma per la qualità della vita, per il senso di comunità, per il futuro della città.

L’Amministrazione c’è. C’è per accompagnare, per ascoltare, per dare sostegno a questa spinta dal basso. Perché una città non si anima da sola: la sua forza nasce dalle persone che la abitano e la fanno vivere ogni giorno.

Grazie a tutti voi saronnesi e non, che avete deciso di esserci. La promessa è che non dovrete attendere un altro lungo anno per rivivere momenti come questo.

