Cogliate

COGLIATE – In un’estate di notti bianche, arriva quella nera di Cogliate. Sabato 12 luglio si rinnova l’appuntamento con la Notte nera, la manifestazione che colora – letteralmente – il centro del paese per una serata fuori dal comune. L’invito lanciato dagli organizzatori è chiaro: “Portate con voi luci, lanterne e colori”, per accendere insieme la notte più buia dell’anno.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa ha saputo distinguersi nel panorama degli eventi estivi del territorio, conquistando l’attenzione anche di molti visitatori provenienti dai Comuni vicini. Il successo è legato al carattere originale dell’evento, che unisce atmosfere suggestive e una proposta variegata pensata per tutti i gusti.

Il cuore della festa sarà nel centro storico, con street food, attività commerciali aperte fino a tardi, bancarelle e mercatini. Ci sarà spazio per tutti: dai più piccoli, che potranno divertirsi con il trucca bimbi, il luna park Busnelli e i laboratori organizzati dalla biblioteca, agli adulti, attesi da uno spettacolo ricco di musica e luci.

Ad animare la serata, anche uno spettacolare fire show acrobatico, momenti di intrattenimento con il mago Arty, la camminata luminosa organizzata dai gruppi cammino e le escursioni notturne nel parco. Per chi vuole ballare, da non perdere il dj set di Calò Vicini e la coinvolgente silent disco, che chiuderà la festa nel verde con cuffie e luci.

Una notte diversa, quindi, dove il nero farà da sfondo alla creatività e alla partecipazione collettiva, tra magia, musica e voglia di stare insieme sotto le stelle.

