ORIGGIO – Sabato 12 luglio Origgio si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere l’edizione 2025 della “Notte”, un evento che promette divertimento e intrattenimento per tutte le età, tra concerti live, artisti di strada, mercatini e iniziative speciali.

Il cuore della manifestazione batterà a partire dalle 21.30, con due concerti in contemporanea: in Corte Fabbrica si esibirà la band “Azione Mutande”, mentre in piazza Immacolata sarà il turno del gruppo “Queen Tribute”, per un tuffo nelle sonorità leggendarie della band inglese. Lungo le vie del paese, tra San Giorgio e Corte Fabbrica, ci sarà inoltre uno spettacolo itinerante con artisti di strada, giocoleria e magia che accompagnerà i visitatori in un percorso suggestivo.

Accanto alla musica, anche spazio alla creatività con il mercatino dell’artigianato che colorerà le vie del centro. Non mancheranno gli eventi collaterali: al parco Borletti, concerto live del gruppo “Musica Ribelle” a cura del Caffè nel Parco. Atmosfera di festa anche in via G.B. Lombardi con il dj set di Robson e i food truck organizzati da La Plaza de Carlos. In via Manzoni il Platinum Cafè proporrà la musica di DJ Gixo, mentre in via Dante 39 l’R1 Cafè garantirà ristorazione e birra con sottofondo musicale.

Numerose le aperture straordinarie per l’occasione: il Gruppo Alpini in via Piantanida 20 offrirà un punto ristoro.

Un programma ricco e variegato per una notte che si preannuncia memorabile, capace di unire musica, socialità e vivacità commerciale, e che conferma la voglia di Origgio di stare insieme e fare festa.

