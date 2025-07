Città

SARONNO – CERIANO LAGHETTO -Sta bene e si sta riprendendo in attesa di tornare a volare libero. È il lieto fine in arrivo per la disavventura del piccolo gheppio recuperato a Ceriano Laghetto dopo il violento nubifragio di sabato.

Il giovane rapace, probabilmente sbalzato dal nido a causa delle forti raffiche di vento e pioggia, è stato trovato da alcuni cittadini che hanno subito allertato l’Enpa Saronno. I volontari sono intervenuti rapidamente, prestando le prime cure e trasportando l’animale in sicurezza al Cras (Centro Recupero Animali Selvatici), dove si trova ora sotto osservazione.

Insieme al gheppio, durante il weekend post-maltempo, sono stati soccorsi anche tre rondoni e un colombaccio, anch’essi in difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Tutti gli animali sono stati affidati alle cure del Cras per il necessario periodo di riabilitazione.

Grazie all’impegno dei volontari e alla collaborazione dei cittadini, il giovane gheppio ha buone possibilità di tornare presto in libertà. Una storia che racconta l’importanza di prestare attenzione alla fauna selvatica, soprattutto in momenti di emergenza climatica. Negli ultimi giorni sono stati soccorsi anche due piccoli pipistrelli.

