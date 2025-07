Città

SARONNO – “C’era gente che passeggiava per Saronno, le panchine erano piene e anche nei negozi e nei locali c’è stato un viavai. Credo che sia questa la Saronno che tutti vogliamo vedere. Confermiamo l’apertura per settimana prossima e speriamo che i negozi di corso Italia, via San Cristoforo e dell’intero centro aderiscano è bello vedere Saronno animata e illuminata piuttosto che buia e spenta”.

Così Fabio, titolare del Mago del caffè commenta la serata di ieri, giovedì 11 luglio, a Saronno, quando i commercianti di piazza Riconoscenza, quella nota come “della Ciocchina”, hanno deciso di aprire per “far vivere la città”.

L’idea è nata dopo il successo della notte bianca, in modo un po’ estemporaneo, ma la risposta della piazza c’è stata. Quasi tutte le attività del comparto erano aperte. A queste si sono aggiunti bar e locali già attivi in centro come ogni sera, oltre a cinque o sei negozi, soprattutto di abbigliamento e calzature. Complessivamente meno di una ventina di attività, ma c’è soddisfazione. Con l’aiuto dell’Amministrazione si è tentato di gestire anche il problema della raccolta differenziata con l’avvio per esporre la spazzatura dopo la serata.

Famiglie, coppie e pensionati di sono concessi una passeggiata in centro. Non tutti sapevano dell’apertura ma è stata apprezzata. Fabio ha dato il buon esempio con palloncini per i più piccoli e musica: “Quando ho chiuso, c’era ancora gente a passeggio e seduta sulle panchine. Questa è la città che vogliamo vedere e speriamo che quest’apertura del giovedì possa continuare. Al momento confermiamo l’apertura del 17 luglio e poi vediamo come va”.

