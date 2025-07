Sport

SARONNO – Sarà un weekend speciale per Cecilia Scottini, giovane pilota di Saronno impegnata nel campionato Mes Moto4 FMI, che sabato 13 e domenica 14 luglio sarà protagonista sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia. Una tappa importante, non solo perché rappresenta il giro di boa della stagione, ma anche perché si corre sulla pista più vicina a casa: un’occasione preziosa per dare il massimo davanti ad amici e tifosi.

Scottini fa parte del Team Pileri, così come Tommaso Ubaldini di Orvieto, compagno di squadra e rivale diretto. Entrambi arrivano a Cervesina forti dei risultati conquistati nelle prime tre gare, dove hanno dimostrato talento e maturità, salendo più volte sul podio e mostrando una crescita costante sotto la guida tecnica della squadra.

Per la pilota saronnese, il circuito lombardo rappresenta un punto di riferimento: conosciuto, amato e ora teatro di una sfida che può valere molto anche in termini di classifica generale. La voglia di far bene è tanta, così come l’entusiasmo che accompagna ogni sua gara. Dall’altra parte, Ubaldini affronterà la trasferta più lunga della stagione, un ulteriore stimolo per mettersi alla prova in un contesto nuovo e competitivo.

Il tracciato Tazio Nuvolari, lungo 2.805 metri, è noto per la sua velocità e per le curve tecniche che richiedono precisione e sangue freddo: un banco di prova perfetto per chi, come Cecilia e Tommaso, vuole continuare a crescere e a inseguire i vertici della categoria Moto4.

Sarà insomma un fine settimana all’insegna del talento giovanile e della passione per le due ruote, con la speranza di vedere ancora una volta Cecilia Scottini protagonista assoluta, spinta dall’energia di chi corre “in casa” e dalla determinazione che la distingue in pista.

