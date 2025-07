Solaro

SOLARO – Il giovanissimo atleta solarese, Filippo Curci, è tornato a casa con una medaglia al collo e un bagaglio pieno di soddisfazioni: giocatore da anni per la Senago Baseball, è stato convocato convocato dalla nazionale italiana di baseball Under12 per il campionato europeo di categoria a Hluboká, in Repubblica Ceca, dove ha indossato la maglia dell’Italia in un intenso torneo.

Nonostante nella squadra di Senago ricoprisse il ruolo di lanciatore e interbase, ha dato il meglio di sé in nazionale ricoprendo il ruolo di terzabase o esterno.

Dal 2 luglio, gli Azzurrini hanno sfidato la Francia, il Belgio e la Germania; una scalata che si è fermata solo con la sconfitta contro la squadra di casa, la Repubblica Ceca, in finale. Tuttavia, la squadra degli Azzurrini conclude il torneo come vice-campione d’Europa: una sconfitta a testa alta, con un gioco pulito portato avanti da una bella squadra.

“A Filippo vanno i nostri complimenti più sinceri per il traguardo raggiunto. Vestire la maglia della Nazionale è un onore che pochi possono raccontare, farlo conquistando un podio europeo è qualcosa che non si dimentica”, così ha commentato con orgoglio la società sportiva.

Orgoglio che si estende, naturalmente, alla famiglia di Filippo e ai concittadini: nonostante in casa si segua con passione il calcio (il papà ha allenato i giovani portieri del Monza fino al 2023), l’amore per il baseball di Filippo e i suoi traguardi raggiunti non hanno potuto non coinvolgere tutti.