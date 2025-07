GERENZANO – Nel cuore dei lavori di riqualificazione di Palazzo Fagnani, destinato a diventare una biblioteca moderna e accogliente, è accaduto un evento inaspettato: alcune rondini hanno scelto proprio il cantiere come luogo per costruire i loro nidi. Un gesto naturale che ha trovato attenzione e rispetto da parte dell’Amministrazione Comunale.

Appena scoperta la presenza dei piccoli volatili, si è deciso di intervenire in modo responsabile: d’intesa con la Direzione Lavori, sono stati sospesi gli interventi che avrebbero potuto ostacolare le rondini nel raggiungere e accudire i propri nidi. I lavori riprenderanno in quelle aree solo quando i pulli saranno in grado di volare, garantendo così la sicurezza e la serenità del processo di crescita.

Un gesto semplice, ma emblematico, che mostra come lo sviluppo urbano possa procedere tenendo conto della biodiversità e del rispetto dell’ambiente.

Per assicurare un’accoglienza anche negli anni a venire, è stato installato un nido artificiale sotto il porticato, grazie alla collaborazione con il Parco dei Mughetti. Questo spazio, che rimarrà aperto anche a lavori terminati, potrà diventare un punto di riferimento per le rondini in futuro.

Insomma Palazzo Fagnani non sarà soltanto un centro di cultura, ma anche un luogo dove la vita trova spazio in tutte le sue forme. Una biblioteca che nasce sotto il segno della sostenibilità e della convivenza armoniosa tra uomo e natura.