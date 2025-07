Città

SARONNO – Dalla notte nera di Cogliate al rock live al Matteotti, passando per le notti bianche di Solaro, Origgio e Caronno Pertusella: il sabato sera del comprensorio si accende con tante proposte per vivere all’aperto la serata di sabato 12 luglio.

A Cogliate torna la “Notte nera”, evento originale che unisce sport, spettacolo e intrattenimento. Il programma prevede una camminata luminosa nel bosco, silent disco, area street food e uno show acrobatico con il fuoco.

👉 https://ilsaronno.it/2025/07/11/notte-nera-con-camminata-luminosa-silent-disco-street-food-e-fire-show-acrobatico-a-cogliate/

A Solaro è in programma la quattordicesima edizione della “Notte bianca – Nessun dorma”, con musica, spettacoli itineranti e intrattenimento. Le vie del centro si animeranno dalle 18.30 fino a tarda notte con tante attrazioni per grandi e piccoli.

👉 https://ilsaronno.it/2025/07/11/a-solaro-torna-la-notte-bianca-musica-luci-e-divertimento-con-nessun-dorma/

A Caronno Pertusella è tutto pronto per la “Mezzanotte bianca”: dalle 17 mercatini, concerti, esposizioni di auto e moto, giochi per bambini e punti ristoro, tra cui quelli con frittelle e specialità tradizionali.

👉 https://ilsaronno.it/2025/07/09/caronno-pertusella-tutto-pronto-per-la-mezzanotte-bianca-sabato-il-via-alla-festa/

In contemporanea anche uno stand informativo sul nuovo Piano di governo del territorio per coinvolgere i cittadini nel futuro urbanistico del paese.

👉 https://ilsaronno.it/2025/07/03/caronno-pertusella-ripensa-il-suo-futuro-urbanistica-tra-passeggiate-aperitivi-e-mezzanotte-bianca/

A Origgio la notte bianca coinvolgerà l’intero centro cittadino, con spettacoli musicali, negozi aperti e proposte gastronomiche, tra cui lo stand del gruppo Alpini in via Piantanida. Un’occasione per vivere insieme il cuore del paese.

👉 https://ilsaronno.it/2025/07/11/origgio-in-festa-tra-musica-e-spettacoli-la-notte-bianca-del-12-luglio-accende-il-centro/

A Saronno, infine, sabato è la seconda serata del Rock Festival al Matteotti. Sul palco saliranno Caterina Cropelli e Le Endrigo. L’evento è accompagnato da street food e area drink, per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

👉 https://ilsaronno.it/2025/07/10/saronno-si-infuoca-di-musica-arriva-il-rock-festival-tra-note-street-food-e-tributi-iconici/

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09