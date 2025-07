Politica

SARONNO – C’è anche il saronnese Giuseppe Calderazzo nella nuova squadra del Movimento 5 Stelle di Busto Arsizio – Centro-Sud. Il suo nome figura tra i membri ufficializzati dal nuovo rappresentante Antonio Giusti, eletto con il 65% dei voti nel corso delle elezioni interne svoltesi sabato 5 luglio. Calderazzo sarà il referente per i progetti territoriali, con il compito di valorizzare e promuovere iniziative utili alla collettività.

L’elezione di Giusti segna la conclusione del mandato di Massimo Uboldi, a cui il gruppo territoriale ha rivolto un ringraziamento per l’impegno profuso nel rafforzare la presenza del Movimento nella realtà locale. La transizione è avvenuta in un clima di partecipazione e collaborazione, culminato nell’incontro di mercoledì 10 luglio, durante il quale è stato annunciato il nuovo staff.

Oltre a Calderazzo, la squadra sarà composta da Angelo Mostacchi come vice-rappresentante, Paolo Vitolo per le politiche giovanili e Claudio Zocco come referente per la formazione e l’attivismo. Alla serata ha preso parte anche il coordinatore provinciale Luigi Genoni, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto finora e incoraggiato il nuovo gruppo a proseguire con spirito di ascolto e concretezza.

Tra le priorità annunciate dal nuovo rappresentante c’è il recupero del patrimonio urbano dismesso: un progetto che punta a trasformare gli edifici abbandonati in spazi abitativi sostenibili, luoghi di cultura e innovazione sociale. In programma anche attività per rafforzare la partecipazione civica e rendere il territorio più inclusivo e vivace.

Chi fosse interessato a partecipare alle iniziative o proporre progetti può contattare il coordinamento o seguire i canali ufficiali del gruppo locale del Movimento 5 Stelle.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti