SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 11 luglio, spiccano i disagi causati dal maltempo con il crollo di un albero sul nuovo palco del parco dell’ex seminario, l’attesa per l’arrivo del Rock Festival in città e un episodio di solidarietà alla stazione. Ampio spazio anche alla riscoperta di piazza Riconoscenza e al salvataggio di un giovane rapace.

Un grosso albero è caduto sul palco appena allestito al parco dell’ex seminario di Saronno, danneggiando parte della struttura e obbligando alla messa in sicurezza dell’area.

Saronno pronta a ospitare il Rock Festival, tre serate con band, tribute show e street food che animeranno la città a partire dal 12 luglio.

Piazza Riconoscenza torna a popolarsi con panchine occupate e gente a passeggio: un segnale di fiducia nella riqualificazione e nella possibilità di vivere pienamente gli spazi cittadini.

Alla stazione di Saronno, alcuni viaggiatori sono intervenuti per aiutare una ragazza in carrozzina, commovendo la madre che ha voluto ringraziarli pubblicamente.

Un piccolo gheppio è stato soccorso da Enpa dopo la tempesta e, una volta guarito, potrà tornare a volare libero nel suo habitat.

