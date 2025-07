Comasco

LOMAZZO – Circa 200 chili di salumi e formaggi scaduti e avariati, abbandonati nei boschi della bassa comasca. Il ritrovamento dei rifiuti abbandonati è avvenuto a Lomazzo, poco distante dalla strada provinciale Sp33. A finire nei guai è un commerciante del territorio che, dopo la convocazione in comando ha ammesso le colpe e giustificato l’atto con la necessità di smaltire merce ormai non più consumabile e vendibile.

All’inizio del mese di luglio la polizia locale ha concluso le indagini a riguardo: grazie al sistema di rilevamento targhe, gli agenti sono riusciti a risalire al furgone del commerciante che si aggirava nella zona; a confermare i sospetti anche l’analisi delle etichette dei prodotti ritrovati e alla tracciabilità dei documenti di accompagnamento.

L’uomo è stato denunciato e alla procura della Repubblica di Como e dovrà rispondere per danni ambientali, pagando una multa di 2500 euro, oltre all’obbligo di raccogliere i rifiuti abbandonati e smaltirli correttamente, presentando certificazione.

