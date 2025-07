Misinto

MISINTO – Dopo il primo weekend con migliaia di presenze e l’introduzione di servizi innovativi come i totem digitali e le prenotazioni online dei tavoli, la Misinto Bierfest 2025 si prepara a vivere uno dei suoi momenti più sentiti: la Domenica della Solidarietà, in programma domenica 13 luglio al Monchshof Stadl di via Marconi.

Alle 10:30, il tendone bavarese ospiterà la santa Messa celebrata da don Michele Somaschini, ex parroco di Misinto. Al termine della messa, alle 12.30 si terrà il grande pranzo comunitario dedicato a famiglie, bambini e persone con disabilità, con la partecipazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui Società e servizi Caronno Pertusella, Il Seme di Lazzate, Oasi 2 di Barlassina, L’Abbraccio di Meda, Oasi Birago, Clsca di Saronno, l’associazione Penna nera di Mariano Comense, Il faro di Cogliate, Il Sentiero, Css Ancora Cooperativa Duepuntiacapo e Il sorriso nell’anima.

La Domenica della Solidarietà sarà resa ancora più speciale dalla presenza dei grandi truck, camion del team Razza Bastarda, e dall’esposizione di moto Harley Davidson.

“La Domenica della Solidarietà rappresenta per noi il cuore della Misinto Bierfest, è la festa nella festa – spiega Fabio Mondini, presidente di Gam E20 –. Si tratta di un’occasione in cui la comunità si unisce in un momento autentico di condivisione e accoglienza. Siamo orgogliosi di offrire anche quest’anno un’esperienza che saprà mettere unire tradizione e inclusione. L’edizione 2025 vedrà anche un momento unico di divertimento grazie alla presenza dei truck e delle spettacolari Harley Davidson. Un grazie ai partecipanti e ai nostri volontari che con grande passione e impegno hanno organizzato l’edizione 2025 della Domenica della Solidarietà”.