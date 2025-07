Comasco

ROVELLASCA – Grande apprensione questa mattina, sabato 12 luglio, per l’incidente che ha coinvolto un ragazzo di 18 anni caduto dalla moto in via 20 settembre. L’episodio si è verificato intorno alle 10.45 e ha subito richiamato l’attenzione di numerosi passanti e residenti della zona, preoccupati per le condizioni del giovane.

A dare l’allarme sono stati proprio alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena e hanno contattato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, allertata da Areu. Le condizioni del 18enne sono apparse serie ma non critiche: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è arrivato poco dopo le 11.30.

I carabinieri della compagnia di Cantù si sono occupati degli accertamenti sul posto. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti, ma le indagini serviranno a chiarire le cause della caduta.

