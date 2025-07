Città

SARONNO – Niente conferimento di rifiuti ingombranti nel weekend al centro raccolta di via Milano. Sabato 12 e domenica 13 luglio, a causa di un problema all’impianto di smaltimento, non sarà possibile accogliere materassi, mobili, elettrodomestici e altri materiali voluminosi.

La comunicazione è stata diffusa nelle ultime ore dal Comune per informare i cittadini e limitare i disagi. Il centro, che si trova al civico 26 di via Milano, resterà comunque aperto con il consueto orario e sarà operativo per il conferimento delle altre tipologie di rifiuti differenziati.

Chi aveva programmato di smaltire rifiuti ingombranti in quei giorni dovrà attendere la riattivazione del servizio o riprogrammare il conferimento in una delle giornate successive. Nessuna variazione è invece prevista per i restanti materiali, che potranno essere conferiti regolarmente anche sabato e domenica.

Il Comune invita a non abbandonare rifiuti nei pressi del centro raccolta o in altre aree della città, ricordando che l’abbandono è vietato e sanzionato. Eventuali aggiornamenti sul ripristino del servizio saranno comunicati appena disponibili.

