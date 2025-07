Città

SARONNO – Presenza fissa della polizia locale in centro ogni venerdì e sabato sera: è questa la prima misura concreta annunciata dalla sindaca Ilaria Pagani per rafforzare la sicurezza cittadina, soprattutto dopo i recenti episodi di violenza registrati nelle ultime settimane.

L’annuncio arriva a un mese esatto dall’insediamento ufficiale della nuova amministrazione, nell’intervista esclusiva a ilSaronno. “Proprio per la questione della sicurezza abbiamo ampliato l’orario della polizia locale nei fine settimana – ha spiegato la sindaca – In centro, il venerdì e il sabato sera, sarà presente una pattuglia per presidiare il territorio. Non abbiamo stravolto nulla, ma è un primo passo per offrire maggiore presenza e supporto, soprattutto in un momento in cui si sono verificati diversi disordini.”

Un primo segnale concreto, frutto di un’attenzione costante al tema. È la stessa sindaca a ricordare che, a poche ore dalla nomina, si è tenuto un confronto con il prefetto per la firma di un accordo sulla sicurezza degli scali. Seguirà un nuovo incontro, già richiesto, per discutere in maniera più ampia delle strategie di presidio e controllo del territorio. “Il giorno dopo la proclamazione sono andata dal prefetto per la firma di un accordo sul controllo delle stazioni – ha ricordato Pagani –. Ho colto subito l’occasione per chiedere rinforzi per Saronno. Ora vogliamo discutere insieme come potenziare la gestione della sicurezza, sia con la polizia locale sia con il supporto delle altre forze dell’ordine.”

L’intervento segue una serie di risse e aggressioni. Negli ultimi due fine settimana, in piazza Libertà, si sono verificate liti di cui una culminata con il danneggiamento di un locale e l’uso di spray al peperoncino. Non sono mancate tensioni durante la Notte Bianca e si sono registrate aggressioni in via Matteotti e nella zona del Retrostazione, dove è avvenuto anche lo scippo di una collana ai danni di una donna appena rientrata dal lavoro.

