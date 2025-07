Softball

SARONNO – Sfida al vertice oggi in Serie A1 di softball: l’Inox Team Saronno è attesa sul diamante della capolista Mkf Bollate, per un incontro che si preannuncia equilibrato e dall’esito incerto. Si affrontano le due migliori formazioni della stagione regolare, con Bollate in vetta con 30 vittorie su 34 partite (media 882) e le saronnesi a inseguire con 24 successi (750).

Giornata importante anche per la Rheavendors Caronno Pertusella, impegnata in casa contro il Mia Office Pianoro, formazione in grande forma e in piena corsa per il secondo posto. Per le caronnesi l’obiettivo è chiaro: basta una vittoria in gara 1 (quella riservata alle lanciatrici italiane, per Caronno ci sarà Chiara Rusconi, nella foto) per ottenere la matematica qualificazione alle final four di Coppa Italia, in programma a fine agosto.

Programma del 17° turno – oggi:

Ore 14.30: Itas Mutua Rovigo–Italposa Forlì

Ore 16: Old Parma–Thunders Castellana

Ore 16: Rheavendors Caronno–Mia Office Pianoro

Ore 17: Mkf Bollate–Inox Team Saronno

Ore 17: Bertazzoni Collecchio–Ares Safety Macerata

Classifica: Mkf Bollate (30-4) 882, Inox Team Saronno (24-8) 750, Mia Office Pianoro (25-9) 735, Italposa Forlì (22-10) 688, Rheavendors Caronno Pertusella (17-15) 531, Bertazzoni Collecchio, Thunders Castellana, Ares Safety Macerata (11-21) 344, Itas Mutua Rovigo (8-24) 250, Old Parma (3-29) 94.

12072025