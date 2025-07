Solaro

SOLARO – Ha preso il via giovedì 3 luglio il centro estivo di Solaro che ha come tema conduttore “l’Alfabeto della Bellezza”. In tutto sono 95 gli iscritti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dai 6 ai 13 anni. Quest’anno per l’organizzazione il Comune di Solaro, così come i Comuni di Bollate e di Baranzate, ha deciso di avvalersi dell’azienda consortile Comuni Insieme, al fine di ottimizzare lo sforzo organizzativo tramite la gestione associata. Comuni Insieme infatti ha individuato con un’unica procedura la Cooperativa Duepuntiacapo che quindi gestirà le attività educative e ricreative dei tre centri.

Per Solaro è stata confermata la storica sede della scuola dell’infanzia di via Cinque Giornate: per tutto il periodo sono stati organizzati laboratori, attività, uscite in piscina e sul territorio, garantendo un’offerta differenziata per le diverse fasce di età. Il Comune, pur cambiando modalità, ha voluto fortemente mantenere l’impegno a garantire il servizio del centro estivo, molto gradito dalle famiglie solaresi e molto importante sia per conciliare i tempi di vita e di lavoro nel periodo di chiusura scolastica, sia per garantire ai ragazzi e le ragazze attività di socializzazione, di svago ed esperienze fondamentali per la loro crescita nel periodo estivo. Un centro estivo anche di grande sensibilità, che garantisce l’accoglienza di utenti con disabilità e particolari attenzioni ad ogni necessità.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Anche quest’anno riusciamo a proporre un’iniziativa estiva comunale, inserendola nell’ampia offerta già garantita sul territorio dalla parrocchia e dalle associazioni. Il servizio va dall’infanzia alle scuole medie e siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione le nostre strutture, affiancando le famiglie in un periodo delicato, senza lasciare indietro nessuno. La proposta educativa è anche quest’anno importante, con laboratori e attività che sicuramente riusciranno a coinvolgere i ragazzi per un’estate di bellezza”.

(foto archivio)

