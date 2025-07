Saronnese

UBOLDO – Una settimana al servizio della comunità: i ragazzi del progetto “Ci sto, affare fatica” concludono il loro percorso. Per cinque giorni si sono impegnati in piccoli, ma molto utili e necessari, lavori al servizio del loro paese. In particolare, hanno verniciato le panchine del parco e il corrimano del palazzo comunale, lasciando il loro indelebile contributo.

La vicesindaca Laura Raddrizzani, che li aveva accolti all’inizio del progetto, li ha incontrati nuovamente in municipio, dove è stato consegnato loro una gift card della Decathlon dal valore di 50 euro.

“Un sentito e doveroso ringraziamento va a tutti loro per l’impegno e del lavoro svolto a favore di tutta la nostra comunità”, così ha commentato la vicesindaca.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09