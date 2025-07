Città

SARONNO – A un mese e qualche giorno dall’insediamento ufficiale la sindaca Ilaria Pagani fa il punto in un’intervista diretta e sincera. Un’occasione per raccontare emozioni, prime difficoltà, fascicoli urgenti affrontati fin dal primo giorno e le azioni già avviate, con un’attenzione particolare al tema della sicurezza. Un dialogo in cui emerge uno stile di governo fatto di ascolto, presenza e collaborazione, ma anche le prime decisioni operative.

Ecco una sintesi dell’intervista, realizzata con il format del tempo di un caffè, che trovate integralmente nel video.

Questo mese da sindaco: quali sono stati i momenti più intensi, sia per emozione sia magari per difficoltà?

“I primi venti giorni in solitudine, perché non c’era la giunta, sono stati frenetici, molto emozionanti, perché ho cominciato veramente a entrare nel pieno del mio lavoro. È stato molto bello, entusiasmante ma anche faticoso. I momenti più belli sono stati la programmazione, che ha segnato il mio ingresso in Comune, e il giuramento in consiglio comunale.

Il momento un po’ più complicato è stato il primo giorno: mi hanno messo subito sul tavolo tre o quattro pratiche da affrontare immediatamente. Non faticoso, ma sicuramente impegnativo. In più, anche se avevo fatto parte della vecchia giunta, in quei quattro mesi erano successe cose nuove, quindi ho dovuto aggiornarmi e studiarmi le carte.”

Quali sono i fascicoli su cui stai lavorando in questi primi giorni?

“La prima pratica è stata quella dell’istituzione Zerbi per l’asilo estivo. I genitori erano preoccupati perché non si capiva se si sarebbe riusciti ad aprire un nuovo plesso per accogliere i bambini. Abbiamo deciso di partire subito, attivato tutte le pratiche e direi che ci siamo riusciti.

In questo momento stiamo gestendo anche la questione delle aperture serali dei locali. Come promesso in campagna elettorale, vogliamo dare spazio ai commercianti e a chi ha attività di ricezione, e quindi stiamo definendo in questi giorni l’opportunità di aprire qualche ora in più la sera per dare un po’ di vita a Saronno nei weekend.”

Com’è il rapporto con la città? Ti abbiamo vista in consiglio comunale, all’oratorio, alla notte bianca…

“Me lo immaginavo così, con tante sollecitazioni da cittadini, commercianti, associazioni e anche dai giovani. Ricevo tanti messaggi da persone che vogliono essere coinvolte nella vita sociale della città, vuol dire che il messaggio è arrivato.

Sono andata all’oratorio, mi hanno invitata per il loro giornalino… mi hanno fatto un interrogatorio! Sono stati bravi con tante domande puntuali. È bello stare in mezzo alle persone, accorcia le distanze con chi amministra.

La sicurezza è stato uno dei primi temi affrontati. Il giorno dopo l’insediamento sono andata dal Prefetto per firmare un accordo sul controllo delle stazioni, ma ho anche chiesto di riaprire la questione della polveriera a Saronno. Nei prossimi giorni chiederemo un altro incontro al Prefetto per discutere più ampiamente della sicurezza: dalla nostra Polizia locale alla collaborazione con le forze dell’ordine, per definire insieme le strategie migliori per controllare il territorio. Intanto abbiamo ampliato l’orario della polizia locale nei weekend: ora ci sarà una pattuglia che presidia il centro il venerdì e sabato sera. Non abbiamo stravolto nulla, ma è un passo per aumentare la sicurezza, visto anche qualche disordine nelle ultime settimane.”

La tua giunta ha sorpreso per l’organizzazione, più che per i nomi. Una struttura pensata su misura?

“Sì. Con questa divisione delle deleghe, secondo me, si riesce a lavorare meglio su tanti aspetti. Mi sono tenuta la partecipazione, la salute pubblica e la sicurezza. Sulla partecipazione mi hanno chiesto perché l’ho tenuta io e non affidata a un assessore. Secondo me, non è solo una delega: deve essere parte di tutte le azioni degli assessori. Tenendola io, cercherò di coinvolgerli tutti per aprirci davvero alla città.

L’unica cosa che ho chiesto loro è di esserci in città. Non solo negli eventi, ma per i cittadini. Non saranno assessori a tempo pieno, ma lavoreranno in ufficio e resteranno a contatto con le realtà del territorio.”

Quindi 6 porte aperte?

“Si, beh ogni tanto la troverete chiusa! Ma sì, l’approccio mentale è quello. Finora abbiamo avuto riscontri positivi. Siamo solo all’inizio, faremo in tempo a sbagliare e ci criticheranno… ma è giusto così. Le critiche sono una sollecitazione per fare meglio.”

