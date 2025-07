Groane

CERIANO LAGHETTO – “Era un sogno, oggi è realtà”. Con queste parole il sindaco Massimiliano Occa ha commentato l’apertura ufficiale del cinema all’aperto di Ceriano Laghetto, avvenuta giovedì sera, davanti a un pubblico numeroso e partecipe. Un momento carico di emozione per l’Amministrazione e per la comunità, che ha risposto con entusiasmo alla proposta culturale.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune con il supporto degli sponsor, ha trasformato uno spazio del paese in un’arena sotto le stelle, dove si fondono cultura, socialità e bellezza. “Il colpo d’occhio è stato emozionante – ha detto il primo cittadino – un progetto nato con la volontà di offrire occasioni di incontro e condivisione in un contesto suggestivo”.

Il sindaco ha voluto ringraziare la Giunta, gli uffici comunali e i sostenitori dell’iniziativa, sottolineando come il lavoro di squadra abbia permesso di dare vita a un evento atteso e partecipato. Dopo il successo della prima proiezione, il calendario prevede altri tre appuntamenti, tutti in programma il giovedì, per continuare a vivere la magia del grande schermo sotto il cielo estivo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09