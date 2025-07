iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Un albero di Ginko Biloba, sopravvissuto al bombardamento di Nagasaki, sarà il simbolo della manifestazione in programma sabato 19 luglio alle 16.30 al castello dei missionari comboniani, in via delle Missioni 12. L’iniziativa, promossa da diverse realtà pacifiste, vuole rilanciare con forza la richiesta di abolire le armi nucleari, in occasione dell’anniversario del primo test atomico della storia.

A ottant’anni dal test Trinity, condotto nel deserto del New Mexico nel 1945, i promotori dell’evento ribadiscono la loro opposizione a ogni minaccia nucleare e il sostegno a un disarmo globale. L’appuntamento si inserisce nelle attività della terza Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, e vedrà la partecipazione delle associazioni “Abbasso la guerra”, “Mondo senza guerre e senza violenza” e del centro di documentazione dedicato alla promozione di una cultura di pace.

Il corteo simbolico si dirigerà verso il Ginko Biloba piantato otto anni fa nel parco del castello, un albero che è diventato nel tempo il segno tangibile di resistenza e speranza. La pianta, discendente diretta di uno degli alberi miracolosamente sopravvissuti all’esplosione atomica di Nagasaki, rappresenta un messaggio potente di rinascita e impegno civile.

Per informazioni è possibile scrivere a: [email protected].

