SARONNO – Due nuovi volontari si uniscono al servizio di accompagnamento sanitario di Saronno Point Odv: si tratta di Simona Cassataro ed Emanuela Settineri, entrambe residenti a Saronno, che da alcune settimane affiancano i volontari nel delicato compito di accompagnare i pazienti oncologici.

Il loro arrivo ha portato non solo competenza e preparazione, ma anche una spiccata sensibilità che le ha rese fin da subito parte attiva del gruppo. “Sono entrate con naturalezza nello spirito del servizio, con dedizione e grande umanità. Una vera sorpresa per tutti noi”, fanno sapere dall’associazione, sottolineando come ogni nuova presenza sia una risorsa preziosa per affrontare insieme il percorso della malattia.

L’accoglienza da parte dei volontari di Saronno Point è stata calorosa, con un sentito ringraziamento rivolto alle nuove accompagnatrici per aver scelto di mettere tempo, cuore e competenze a disposizione dei malati.

L’associazione, da sempre impegnata nel fornire supporto concreto e continuo ai pazienti oncologici del territorio, ribadisce il proprio messaggio: “Più siamo, più possiamo aiutare”. Un augurio di buon cammino e un caloroso “benvenute” da parte di tutti i soci.

