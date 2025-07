Città

SARONNO – Partito il countdown per un altra tranche di eventi estivi. Insomma, come annunciato dal comune su Facebook, non si ferma la programmazione di Saronno Estate: il calendario di eventi si arricchisce anche ad agosto, con nuove proposte pensate per chi rimane in città, per chi torna dalle vacanze e per chi cerca momenti autentici da vivere all’aperto anche nelle settimane più calde.

Una scelta, spiegano dal comune, che punta a valorizzare gli spazi urbani e il desiderio di comunità, offrendo occasioni culturali, musicali e di intrattenimento capaci di animare piazze e parchi anche nel cuore dell’estate. I nuovi appuntamenti saranno presto comunicati, ma l’obiettivo è chiaro: far sì che Saronno sia una città viva e accogliente, anche nei giorni tradizionalmente più tranquilli dell’anno.

A fare da trait d’union, ancora una volta, sarà lei: Giuditta Pasta. Il volto scelto per rappresentare l’intera rassegna estiva continuerà ad accompagnare le serate cittadine, non solo come simbolo culturale, ma come emblema di un’identità condivisa, capace di unire linguaggi e generazioni.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma aggiornato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09