ROMA – “Con il progetto di un nuovo ente di riscossione delle tasse, il governo sconfessa decenni di propaganda sul taglio della pressione fiscale”. Lo dice Maria Chiara Gadda? vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito delle notizie di stampa sulla creazione di un ente di riscossione delle tasse locali.

“Invece di mettere in campo politiche che aumentino gli stipendi, ridotti sempre più all’osso, o contrastino l’inflazione, Giorgia Meloni e il suo ministro Giorgetti s’ingegnano per rendere ancora più pervasivo il sistema di riscossione. Per noi è un’ammissione sulla totale incapacità di stabilire sia le priorità per il Paese che di individuare che cosa serva per favorire l’economia: qui siamo oltre Dracula”, conclude.