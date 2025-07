Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 12 luglio, l’attenzione si è concentrata sulla sicurezza a Saronno con il nuovo presidio della polizia locale, sulla prima video-intervista alla sindaca Ilaria Pagani e su un’iniziativa artistica che ha trasformato una parete dell’asilo di Uboldo. Non sono mancati aggiornamenti dalla cronaca e progetti educativi per i giovani.

A partire da questo fine settimana, la polizia locale di Saronno sarà presente nel centro cittadino anche nelle serate di venerdì e sabato per garantire maggiore sicurezza e prevenire episodi di degrado.

La sindaca Ilaria Pagani racconta in una video-intervista il suo primo mese a Palazzo: tra emozioni, dossier urgenti e le prime decisioni, emerge un ritratto autentico della nuova guida cittadina.

All’asilo Colombo Morandi di Uboldo, l’artista Fabrizio Vendramin ha realizzato un’opera murale che arricchisce lo spazio educativo con un tocco di creatività e colore.

A Rovellasca un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in un incidente in moto in via XX Settembre; è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

I ragazzi di Uboldo partecipanti al progetto “Ci sto? Affare fatica!” hanno ricevuto un buono da 50 euro per il loro impegno settimanale a favore della comunità.

