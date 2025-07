GARBAGNATE MILANESE – Materassi e mobili abbandonati in centro, rifiuti scaricati in un parcheggio, smaltimento illecito di macerie in un cantiere: sono questi alcuni degli episodi al centro delle indagini portate a termine in questi giorni dalla polizia locale di Garbagnate Milanese. L’attività ha portato alla denuncia di cinque persone all’autorità giudiziaria e a sanzioni per un totale di 20.500 euro.

Il primo intervento ha riguardato due cinquantenni residenti in città, sorpresi ad abbandonare materassi, reti e mobili nei pressi di un condominio del centro. I due avevano trasportato a mano i rifiuti da una via limitrofa. In un altro episodio, nei pressi di un parcheggio in via Monviso, un uomo ha scaricato dalla propria auto diversi rifiuti, tra cui un divano, lasciandoli a bordo strada.

Ben più grave il caso emerso durante un controllo in un cantiere: qui gli agenti hanno scoperto la presenza di lavoratori irregolari e lo smaltimento illecito di circa 10.000 kg di macerie da demolizione. L’impresa coinvolta è stata multata per 13.000 euro per trasporto senza iscrizione all’albo dei gestori ambientali e mancato utilizzo dei formulari di tracciabilità.

Determinanti, in tutte le operazioni, sono state le immagini della videosorveglianza urbana, che hanno fornito elementi decisivi per identificare i responsabili. Le indagini si sono svolte sotto il coordinamento del comandante della polizia locale Luca Leone, da tempo impegnato sul fronte della tutela ambientale.

