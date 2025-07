Città

SARONNO – GERENZANO – Foglie ridotte a scheletri verdi, bucate da centinaia di morsi. Giardini, siepi e alberi sempre più danneggiati. A Saronno e Gerenzano l’invasione della Popillia japonica è ormai fuori controllo: il coleottero giapponese, insetto infestante altamente distruttivo, ha letteralmente preso d’assalto il verde urbano e privato. Dalla Cassina Ferrara a cascina Colombara, passando per i quartieri residenziali e fino al centro, i cittadini segnalano la presenza massiccia di esemplari adulti che, nelle ultime giornate calde, hanno raggiunto il picco stagionale. “Hanno devastato tutto”, denuncia chi si ritrova con le piante ormai compromesse.

Se fino a qualche settimana fa si tentava ancora la raccolta manuale, oggi in molte zone l’infestazione è talmente estesa da rendere impossibile qualsiasi intervento.

Anche da Gerenzano arrivano segnalazioni ad esempio sul gruppo Facebook “Voce di Gerenzano”, un cittadino scrive: “In via Colombo e via Vespucci siamo ormai invasi dalla Popillia japonica, che sta devastando piante, fiori e giardini privati. Come indicato nella comunicazione del Comune, stiamo cercando di contrastarla utilizzando i prodotti consigliati dalla Regione, purtroppo con risultati molto limitati”.

L’insetto, originario del Giappone e considerato una specie aliena invasiva, è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2014 tra Piemonte e Lombardia. Oggi è presente in quasi tutte le province lombarde. Secondo Regione Lombardia, che monitora costantemente il fenomeno, la densità maggiore si registra proprio nelle zone dove il coleottero è arrivato da poco e trova le condizioni ideali per proliferare.

La buona notizia, per quanto relativa, è che la popolazione adulta di Popillia inizierà a calare da metà agosto, per poi scomparire fino alla prossima primavera. Intanto, Regione Lombardia ha attivato un piano di contenimento con 1.200 dispositivi “attract and kill”, composti da treppiedi con esche e reti trattate con insetticida, accompagnati da cartelli informativi. I dispositivi, presenti in punti strategici, non devono essere toccati o spostati dai cittadini.

In ambito domestico, si può provare a contenere l’invasione adottando alcune buone pratiche. Se l’infestazione è limitata, è utile raccogliere manualmente i coleotteri e immergerli in acqua e sapone. Un’alternativa efficace è quella di scuotere la vegetazione coperta da reti antinsetto al mattino, quando gli esemplari sono più lenti. È invece sconsigliato l’uso delle trappole commerciali nei giardini privati, che attirano più insetti di quanti riescano a catturare. I trattamenti insetticidi devono essere un’ultima risorsa, da utilizzare solo in caso di infestazioni gravi e seguendo con attenzione le indicazioni ufficiali.

