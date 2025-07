Softball

SARONNO – Colpo doppio per la Mkf Bollate che, nel derby d’alta classifica, supera l’Inox Team Saronno in entrambe le gare della penultima giornata di Serie A1 softball, sabato. Successi di misura (4-3 e 2-1) che rafforzano il primato delle bollatesi, mentre Saronno, ora terza, si prepara all’ultima giornata per difendere la propria posizione in vista dei playoff.

Sfida combattuta in gara-1, con le due squadre che si rincorrono nel punteggio: Saronno si porta avanti 2-0, poi viene raggiunta e sorpassata nel finale da Bollate grazie al decisivo doppio di Slabà. In gara-2, le padrone di casa capitalizzano subito un errore difensivo e un RBI ancora di Slabà; Saronno accorcia con un doppio di Rotondo, ma non basta per evitare lo sweep.

Pareggio invece per la Rheavendors Caronno Pertusella, che vince con autorità gara-1 contro le Mia Office Blue Girls Pianoro (7-1) con lanciatrice Chiara Rusconi (foto), ma cede nettamente nella seconda sfida, chiusa al 4° inning sullo 0-10. Le caronnesi sono già qualificate alla Coppa Italia, mentre Bologna resta davanti in classifica e blinda la zona playoff.

Negli altri incontri, tutte sweep le sfide di giornata: