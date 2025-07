Solaro

SOLARO – Finalmente nelle librerie a partire dal 10 luglio, il libro “Risveglio” dell’autore saronnese (e residente a Solaro) Giacomo Beretta.

Una data attesissima da moltissimi lettori: negli ultimi mesi del 2024, la casa editrice Messaggerie Libri aveva lanciato il progetto dell’autore solarese in un preorder da oltre 400 copie, così che il progetto potesse essere finanziato e pronto per il lancio previsto proprio per il luglio di quest’anno. La data è ora giunta: “Risveglio”, il libro fantasy “ambientalista” è ora disponibile in libreria e online.

Ad impreziosire ancora di più il progetto è la copertina, realizzata da Luca Lamberti, noto disegnatore italiano che collabora con Sergio Bonelli Editore e Bugs Comics, che riprende fedelmente la descrizione dei personaggi.

La storia, di carattere fortemente ambientalista, riprende tropes iconiche del genere, come l’antico male che si risveglia, le alleanze tra razze magiche, i

protagonisti legati a dinastie perdute, ma le inserisce in un contesto attuale, credibile e radicato nel nostro mondo. Infatti, gli elementi magici si intrecciano con problemi reali come la crisi climatica, l’inquinamento, le tensioni geopolitiche e l’influenza dei social media, creando un universo narrativo che parla anche del presente.

“Quando l’incuria degli uomini per il pianeta raggiunge il culmine – questa la sinossi del romanzo – un male antico si risveglia, spingendo gli elfi a tornare per guidare le difese della Terra. Il giovane fotografo Matthew Pride e Awa, una ragazza indigena dell’Amazzonia, sono gli ultimi discendenti delle stirpi reali umane e hanno un compito cruciale: risvegliare i nani e fermare l’Orda. Mentre Matt affronta un viaggio pericoloso, Awa scopre in sé una forza inaspettata. Insieme, si trovano ad affrontare un nemico astuto e potente, l’Araldo dell’Ombra, Morkhal. Ma la vera battaglia si gioca alle loro spalle: tra le alleanze tradite e le scelte difficili, Matt e Awa devono crescere e imparare a portare il peso del loro retaggio. Sceglieranno di unirsi, affrontare il destino e combattere per la salvezza di un mondo che, ora più che mai, ha bisogno di speranza. Un’avventura epica che intreccia magia, coraggio e amicizia, in cui il legame con la natura è fondamentale per il futuro dell’umanità.”

Per me è l’inizio di un viaggio che spero possa continuare con i lettori, che daranno alla mia storia nuovi significati, facendola un po’ anche loro”, così commenta con grande emozione l’autore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09