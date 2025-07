Sul posto si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi. Tre ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato sono intervenuti per prestare le prime cure ai feriti, trasportati poi in codice giallo agli ospedali di Castellanza e Legnano. Le condizioni dei giovani, seppur serie, non sono considerate critiche.

Le operazioni sono state supportate anche dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e dai carabinieri della compagnia di Saronno, incaricati dei rilievi. Saranno proprio le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che al momento resta da chiarire.

La provinciale è rimasta parzialmente bloccata per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.

