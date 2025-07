Città

CISLAGO – Aveva appena iniziato a diventare un punto di scambio e lettura, ma in pochi giorni è stata presa di mira dai vandali. La casetta dei libri installata nel Parco Castelbarco è stata danneggiata: ignoti hanno rotto il pannello in plexiglass della struttura, distruggendo parte della copertura che proteggeva i volumi al suo interno.

Un gesto che ha suscitato amarezza tra i volontari e tra i cittadini coinvolti nel progetto di bookcrossing, inaugurato ufficialmente solo due settimane fa con l’installazione di quattro casette nei parchi pubblici, tra cui anche quello della Massina in via Leopardi.

A rendere noto l’accaduto l’assessore alla cultura Romina Codignoni che spiega come sia stato un “atto di inciviltà, un gesto che colpisce la cultura e la voglia di condividere”.

La casetta danneggiata era stata collocataproprio per favorire l’accesso alla lettura e lo scambio di libri per adulti e bambini. Il sistema è semplice: si prende un libro e, se si vuole, se ne lascia un altro.

Fondamentale il supporto dei volontari della biblioteca civica e dell’associazione Il Baule delle Storie, che curano il progetto e contribuiscono alla sua diffusione. Anche loro hanno espresso delusione per l’accaduto, ma hanno confermato il loro impegno nel promuovere la lettura e nel prendersi cura delle casette.

