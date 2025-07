Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese continua a sorprendere durante questa sessione estiva di calciomercato ufficializzando l’acquisto di Alessio Bugno, centrocampista classe 1990, figlio del ciclista Gianni Bugno, ricco di esperienze in Serie C e Serie D con le maglie della Pro Sesto, Monza, Inveruno e Lecco.

Le sue prime parole in rossoblu dopo l’approdo a Caronno Pertusella: “La proposta della Caronnese era semplicemente la migliore e spontanea soluzione per me, dove struttura e organizzazione la fanno da padroni in una società che si è sempre contraddistinta per serietà e umanità. Spero di poter dare il mio supporto a questa realtà sia calcisticamente che umanamente, entrerò in punta di piedi in un gruppo forte e già coeso nel quale conosco un po’ di ragazzi come Sorrentino e Malvestio con i quali abbiamo già passato dei bei momenti insieme; Colombo che è uno dei miei migliori amici e siamo cresciuti insieme; poi Corno che ho avuto sempre la possibilità di conoscerlo in campo da avversario e ho avuto anche l’opportunità di conoscerlo fuori dal campo, ed è bello poter passare questa stagione insieme

Continua Bugno: “Spero di essere apprezzato, sarò a disposizione del gruppo cercando di fare del mio meglio per raggiungere il massimo, mi aspetto di essere in un gruppo e in una squadra che sappia cosa vuole e come ottenerlo, ci misureremo contro tutte le altre squadre che vorranno batterci e li capiremo se siamo pronti e disposti a tutto per essere i protagonisti”.

(foto da Sc Caronnese)