CESATE – Dopo un primo lungo weekend di musica, piatti tipici e intrattenimento, “Banda in Festa 2025” è pronta a tornare con un secondo tempo altrettanto ricco di gusto e divertimento. La manifestazione, che ha preso il via il 10 luglio nell’area feste del centro sportivo di Cesate (accesso da via centro sportivo), ha già attirato numerosi visitatori, complici l’atmosfera accogliente, le bancarelle e una proposta musicale variegata.

Tra i momenti più apprezzati del primo fine settimana, da segnalare la serata emiliana di sabato 12 luglio, dedicata ai sapori della tradizione. Da mercoledì 17 luglio si riparte, e il grande appuntamento da segnare in agenda è sabato 19 luglio, quando sarà protagonista un altro piatto iconico: la paella. Una serata a tema spagnolo, che promette di essere tra le più partecipate dell’intera rassegna. Anche in questo caso, per gustare il piatto sarà necessaria la prenotazione, contattando il numero 344 0638841 oppure direttamente all’area feste.

La cucina, come sempre, aprirà ogni sera alle 19.30, mentre domenica 20 luglio, giornata conclusiva, il servizio sarà attivo solo a pranzo.

Ad arricchire le serate ci saranno ancora tanta musica e animazione: tra gli ospiti in consolle e sul palco, Dj Koby, Daniele Davì, Marea – Gli Esplosivi e Dj Andrea, per un mix di suoni adatti a tutte le età. E naturalmente non mancheranno le bancarelle, il buon cibo e quell’atmosfera genuina che rende questa festa una delle più attese dell’estate cesatese.

(foto d’archivio)

