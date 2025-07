RIMINI – Due medaglie e tante soddisfazioni per la sezione di ginnastica ritmica della società Corrias, protagonista alla manifestazione nazionale “Rimini in festa”, che si è svolta alla fiera di Rimini da giovedì 20 a sabato 29 giugno.

A brillare sono state le giovanissime Matilde Iubini (classe 2015) e Martina Bugea (2016), che hanno conquistato due importanti piazzamenti nella categoria LA corpo libero: argento per Martina nel livello LA1 A1 e bronzo per Matilde nel livello LA1 A2.

Buone prove anche per le due squadre in gara, composte da Bugea Martina, Patera Angelica e Ceglia Rebecca (squadra 1) e da Iubini Matilde, Iorda Giulia e Figini Beatrice (squadra 2). Le atlete hanno sfiorato la finale sia nella competizione Insieme LA1 sia nella serie D LA.

Menzione speciale per Patera Angelica e Ceglia Rebecca, che hanno mancato per un soffio l’accesso alla finale nella specialità palla A3 LA1.

La società desidera ringraziare l’allenatrice Silvia Grasselli, che ha accompagnato la squadra a Rimini, insieme a Margherita Banfi ed Erika Falcomer, che hanno seguito la preparazione durante l’anno.

