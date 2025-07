Comasco

ROVELLO PORRO – Maschere trasparenti sul volto, un’auto bianca per la fuga e un bottino da 17 mila euro. Sono questi i dettagli che stanno emergendo nelle ultime ore sul colpo messo a segno da un gruppo di quattro rapinatori nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio ai danni del bancomat situato in piazza Porro.

L’assalto è avvenuto poco dopo le 4,30. Un boato improvviso ha svegliato i residenti del centro: ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico, scatenando un’onda d’urto che ha provocato danni significativi. La violenza dell’esplosione ha distrutto il bancomat ha danneggiato anche il defibrillatore pubblico (Dae) installato accanto allo sportello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo e i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sarebbero riusciti a impossessarsi di circa 17 mila euro in contanti. Una parte del denaro, però, è rimasta sul posto: alcune banconote sono state macchiate dall’inchiostro di sicurezza e quindi abbandonate dai malviventi, che hanno comunque portato via diverse migliaia di euro in banconote non compromesse.

Fondamentali per le indagini saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza già acquisite dai carabinieri, che stanno lavorando per identificare i responsabili. Il colpo sarebbe stato messo a segno in pochissimi minuti, con i quattro uomini che si sono dileguati a bordo di una vettura bianca. Non si registrano feriti.

