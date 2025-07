Comasco

ROVELLO PORRO – Un forte boato ha svegliato i residenti della zona di piazza Alessandro Porro nelle prime ore del mattino: era da poco passata l’alba quando, alle 4.35, si è verificata l’esplosione di uno sportello bancomat, apparentemente a seguito di un tentativo di furto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo insieme ai carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura e ha distrutto completamente il dispositivo, le cui componenti sono state scaraventate sul marciapiede.

Non si registrano feriti, ma la violenza dell’atto ha lasciato evidenti segni sul posto, tra vetri in frantumi e pezzi metallici sparsi. I militari dell’Arma stanno verificando se i malviventi siano riusciti ad asportare denaro e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.

La violenza dell’esplosione non ha risparmiato neppure lo spazio adiacente allo sportello: il defibrillatore pubblico (DAE), collocato accanto al bancomat, è stato danneggiato dall’onda d’urto e dai detriti. Un colpo che, oltre al danno economico, colpisce anche un presidio fondamentale per la sicurezza sanitaria

