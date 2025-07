Città

Tra le notizie più lette di ieri, domenica 13 luglio, l’allarme per la diffusione della popillia japonica tra Saronno e Gerenzano, l’incidente notturno con tre feriti a Uboldo e il forte impegno della polizia locale di Garbagnate contro l’abbandono illecito. Spazio anche al volontariato sanitario e alla narrativa fantasy con sfumature ambientaliste.

La popillia japonica sta infestando aree verdi tra Saronno e Gerenzano, dove sono state segnalate migliaia di esemplari che stanno divorando le foglie di molte piante, creando danni visibili in diverse zone della città.

Nella notte a Uboldo un’auto si è ribaltata con tre giovani a bordo, tutti rimasti feriti. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso il trasporto in ospedale, evitando conseguenze peggiori.

A Garbagnate la polizia locale ha comminato una multa da 25mila euro e denunciato cinque persone per abbandono di rifiuti, rafforzando i controlli ambientali e contrastando le discariche abusive.

Due nuove volontarie, Simona ed Emanuela, si uniscono al team di Saronno Point per offrire supporto ai pazienti oncologici, rafforzando l’assistenza e la presenza sul territorio.

È uscito in libreria “Risveglio”, romanzo fantasy con messaggio ambientalista firmato da Giacomo Beretta. L’autore di Solaro ha già superato le 400 copie in preorder, conquistando lettori e librerie.

